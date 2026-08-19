Ціни зростають до небес: популярний овоч в Україні подорожчав

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В Україні популярний овоч із борщового набору зріс у ціні. Стало відомо, які тепер цінники в супермаркетах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі українські виробники пропонують білокачанну капусту по 15 – 22 гривні за кілограм. Це подорожчання на 37%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Минулого тижня ціна не перевищувала 18 гривень за кілограм.

У супермаркетах середні ціни фіксували такі: Novus – 14,89 гривні за кілограм, Metro – 19,90 гривні, Auchan – 22,90 гривні, Сільпо – 23 гривні, АТБ – 27,49 гривні, Megamarket – 31 гривня.

Нагадаємо, раніше експерти казали про те, що не варто чекати на подорожчання хліба. Стало відомо, як ціна буде зростати протягом серпня.