Ціни зростають до небес: популярний овоч в Україні подорожчав
В Україні популярний овоч із борщового набору зріс у ціні. Стало відомо, які тепер цінники в супермаркетах
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі українські виробники пропонують білокачанну капусту по 15 – 22 гривні за кілограм. Це подорожчання на 37%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Минулого тижня ціна не перевищувала 18 гривень за кілограм.
У супермаркетах середні ціни фіксували такі: Novus – 14,89 гривні за кілограм, Metro – 19,90 гривні, Auchan – 22,90 гривні, Сільпо – 23 гривні, АТБ – 27,49 гривні, Megamarket – 31 гривня.
Нагадаємо, раніше експерти казали про те, що не варто чекати на подорожчання хліба. Стало відомо, як ціна буде зростати протягом серпня.
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