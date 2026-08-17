3000 африканців воює проти України: РФ активно вербує іноземців

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У МЗС України розповіли, що щонайменше 2982 особи з 37 африканських країн завербовані до лав Збройних сил РФ. Наразі вже відомо про близько 486 загиблих

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У міністерстві розповіли, що російські спецслужби застосовують до африканців маніпуляції. Зокрема, заманюють їх в армію під приводом працевлаштування чи навчання, обіцяють грошове забезпечення та громадянство РФ. У багатьох випадках іноземців змушують підписувати військові контракти російською мовою під загрозою депортації або позбавлення волі.

Дипломатичні установи в Африці регулярно повідомляють місцевим чиновникам про факти вербування їхніх громадян Росією. Йдеться про громадян з 17 африканських країн. Найбільшу кількість рекрутів фіксують з Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру і Малі.

Нагадаємо, росіяни також "активізували" мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. На блокпостах молодим чоловікам роздають повістки.