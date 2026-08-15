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15 серпня 2026, 13:48

Україна вдарила по "Прогресу" та "Саваслейці": на об'єктах РФ спалахнули пожежі

15 серпня 2026, 13:48
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Влучання у Самарі РФ. Фото: ASTRA
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У ніч на 15 серпня Сили оборони уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ та аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

За даними військових, на території "Прогресу" зафіксували влучання з подальшою пожежею. Підприємство є одним із ключових об’єктів ракетно-космічної промисловості Росії та виробляє ракети-носії сімейства "Союз".

Зокрема, ракети "Союз-2.1б" використовують для запуску російських супутників військового, розвідувального та зв’язкового призначення. Також підприємство виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які РФ використовує для розвідки.

Крім того, українські сили уразили аеродром "Саваслейка". Там також зафіксували влучання та пожежу.

Аеродром використовується, зокрема, для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Ступінь завданих об’єктам збитків наразі уточнюється. У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.

Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Зокрема, українські військові уразили диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".

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