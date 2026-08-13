Бійці 11 бригади НГУ імені М. Грушевського потужно відпрацювали по дронах окупантів

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Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, передає RegioNews .

Результатами роботи підрозділу поділився командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його словами, серед уражених цілей:

19 ударних дронів типу "Шахед";

86 безпілотників "Молнія";

30 БпЛА коптерного типу.

У МВС наголосили, що підрозділи НГУ продовжують виконувати бойові завдання із протидії російським безпілотникам та захисту українського повітряного простору.

Нагадаємо, що 12 серпня Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму.