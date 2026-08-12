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12 серпня 2026, 11:45

"Паляниця" та "Нептун": Зеленський розкрив деталі удару по Новоросійську

12 серпня 2026, 11:45
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Фото: Exilenova+
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Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, Новоросійськ є останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі та розташований більш ніж за 300 км від лінії фронту.

У ході операції українські сили застосували реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

Зеленський повідомив про підтверджені влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Президент подякував військовослужбовцям ЗСУ, Службі безпеки України та українським розвідкам за проведену операцію.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що війну необхідно завершувати, а всі пропозиції щодо дипломатичного врегулювання, за його словами, залишаються на столі.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.

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