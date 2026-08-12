Розвідка підтвердила підготовку Росії до нової мобілізації – Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується провести нову хвилю мобілізації восени – після проведення так званих парламентських виборів

Про це він сказав під час відеозвернення, передає RegioNews.

За словами президента, українська розвідка отримала підтвердження підготовки мобілізації з внутрішніх російських документів.

"Вони готують це до осені, одразу після імітації парламентських виборів", – заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що таким чином російське керівництво хоче продемонструвати нібито підтримку війни серед населення. За його словами, Москва також продовжує набір військових за контрактом.

Президент додав, що Україна готується до власних активних операцій у відповідь на підготовку Росії.

"Я призначив відповідні завдання нашим розвідковим агентствам та спеціальним службам України", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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