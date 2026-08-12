Атака дронів паралізувала роботу нафтохімічного комплексу у РФ – ЗМІ

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, передає RegioNews.

За словами одного зі співрозмовників агентства, підприємство зупинило роботу на невизначений термін – наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та їхніх наслідків.

Губернатор Тюменської області Олександр Моор раніше заявив, що внаслідок атаки безпілотника на одному з промислових об'єктів регіону виникла пожежа. Водночас він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться.

Російська компанія "Сібур", якій належить комплекс, відмовилася коментувати запит Reuters.

Додатковим свідченням зупинки роботи підприємства стало те, що 11 серпня на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі не виставили на продаж жодного обсягу скрапленого газу для відвантаження з Тобольська.

З цього пункту регулярно продавали близько 4000 тонн технічної суміші пропану та бутану на добу.

За даними галузевих джерел, "ЗапСибНефтехим" у Тобольську виробляє близько 6 млн тонн сировини на рік. Це становить приблизно 40% загального обсягу виробництва технічної суміші бутану і пропану в Росії.

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що в ніч на 11 серпня Сили оборони України уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області. Це один із найбільших НПЗ в області. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.