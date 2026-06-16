Диалог на уровне спецделегаций: единый реалистичный формат переговоров с РФ

Чего я совершенно не понимаю, так это зацикленность Зеленского на встрече и переговорах с Путиным

Чего я совершенно не понимаю, так это зацикленность Зеленского на встрече и переговорах с Путиным

Фото: из открытых источников

Знаю, что будут напоминать о "стадион, так стадион". Но Пу это не Порошенко, и у него совсем другая логика, чем у Зе, и мирные переговоры – это не бурлеск украинской публичной политики. Пу не хочет не только договариваться с Зе, но даже встречаться с ним. И он точно не желает публичных мирных переговоров. Он сторонник тайной дипломатии. Путин и Зеленский – абсолютный переговорный диссонанс. Это не означает невозможность мирных переговоров между Украиной и Россией. Такие переговоры и возможны и необходимы, но не на высшем уровне и не о "стабильном и продолжительном мире". Договариваться нужно только о прекращении огня, на уровне спецпредставителей или переговорных делегаций. Без переговоров на высшем уровне. Логику переговоров нужно менять не только американцам, но и нам тоже.

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