Дефіцит кадрів в Україні: офісних працівників забагато - хто може лишитись без роботи

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78% роботодавців кажуть, що відчувають нестачу персоналу. При цьому 68% із них очікують погіршення ситуації протягом наступного року

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна розповіла, що дефіцит в Україні особливо відчувається серед робітничих професій. 73% кадрової потреби бізнесу припадає на фізичну працю – передусім будівельників, водіїв, працівників виробництва, кухарів, касирів та інших робітничих спеціалістів. Майже третина з цих вакансій лишається відкритою понад три місяці.

При цьому в офісному сегменті ситуація зворотня. За словами експертки, там конкуренція між кандидатами надто висока.

"Наприклад, у червні 2026 року кількість відгуків на вакансії операторів чатів зросла на 247% порівняно з аналогічним періодом минулого року, менеджерів інтернет-магазинів – на 155%, складальників – на 109%, менеджерів готельно-ресторанної сфери – на 94%, SMM-менеджерів – на 67%", - каже фахівчиня.

Це означає, що в Україні не просто дефіцит кадрів, а нестача робочих рук. Ситуація погіршується через незбалансований розподіл спеціалістів.

"Дані свідчать про те, що основний виклик ринку праці сьогодні полягає не у загальній нестачі кандидатів, а у структурному дисбалансі: найбільший попит бізнесу зосереджений саме у робітничих і технічних професіях, тоді як в окремих офісних спеціальностях конкуренція між кандидатами залишається значно вищою", - підбила підсумки експертка.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються.