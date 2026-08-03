Фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку оператори безпілотників "Стрікс" 4 прикордонного загону завдали серію точних ударів по ворожій артилерії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час аеророзвідки та подальшої атаки оператори БпС знищили чотири гармати та два міномети, з яких окупанти планували обстрілювати позиції українських захисників.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по території ворога. Зокрема, уразили нафтопереробний завод "Саратовський"у Саратові.