"Повертаємо війну у Росію": Зеленський розповів про удари по судну та трьох НПЗ РФ

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Президент Володимир Зеленський повідомив про удари українських сил по об’єктах на території Росії та в акваторіях Чорного й Азовського морів

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, українські військові застосували далекобійні засоби ураження та вразили визначені цілі, пов’язані із забезпеченням війни.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені об’єкти, що забезпечують війну", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в акваторії Чорного та Азовського морів було зафіксовано ураження цілей. Також, за його словами, українські сили уразили підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, який ішов під прапором РФ. Зеленський заявив, що судно мало місткість понад 100 тисяч тонн і затонуло внаслідок влучання.

Крім того, глава держави повідомив про нічну атаку підрозділів Служби безпеки України по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані.

"Відстань – майже 1600 кілометрів до об’єктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік", — наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує реалізацію плану далекобійних санкцій та завдає ударів по об’єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих воєнно-економічних та військових об'єктах російського агресора. Зокрема, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".