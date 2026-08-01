12:27  01 серпня
У Харкові через обстріл РФ загорілися склади видавництва "Ранок"
10:29  01 серпня
На Львівщині зіткнулися легковик і автобус: 11 людей травмовані
01:35  01 серпня
Співак Володимир Дантес розпочав несподіванний бізнес
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2026, 16:35

"Повертаємо війну у Росію": Зеленський розповів про удари по судну та трьох НПЗ РФ

01 серпня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський повідомив про удари українських сил по об’єктах на території Росії та в акваторіях Чорного й Азовського морів

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, українські військові застосували далекобійні засоби ураження та вразили визначені цілі, пов’язані із забезпеченням війни.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені об’єкти, що забезпечують війну", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в акваторії Чорного та Азовського морів було зафіксовано ураження цілей. Також, за його словами, українські сили уразили підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, який ішов під прапором РФ. Зеленський заявив, що судно мало місткість понад 100 тисяч тонн і затонуло внаслідок влучання.

Крім того, глава держави повідомив про нічну атаку підрозділів Служби безпеки України по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані.

"Відстань – майже 1600 кілометрів до об’єктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік", — наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна продовжує реалізацію плану далекобійних санкцій та завдає ударів по об’єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих воєнно-економічних та військових об'єктах російського агресора. Зокрема, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна НПЗ Сили оборони Зеленський Володимир воєнні цілі
1470 окупантів і понад 1800 дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
01 серпня 2026, 10:11
Всі новини »
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
Авіаудар по навчальному закладу в Херсоні: з-під завалів дістали тіло загиблого
01 серпня 2026, 16:02
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: відомо про 33 людей
01 серпня 2026, 15:29
Напав зі спини та вдарив палицею: у Польщі розшукують кривдника українки
01 серпня 2026, 15:15
Атака РФ на Київщину: у Броварах загинула людина, ще шестеро поранені
01 серпня 2026, 14:54
На Львівщині у приміщенні ТЦК знайшли мертвим військовослужбовця
01 серпня 2026, 14:35
РФ вдарила по Одесі: є влучання у житловий будинок, двох постраждалих госпіталізували
01 серпня 2026, 13:46
На Львівщині під час польових робіт перекинувся трактор: загинув 79-річний водій
01 серпня 2026, 13:13
Росіяни атакували Сумщину: одна людина загинула, семеро поранені
01 серпня 2026, 12:49
У Харкові через обстріл РФ загорілися склади видавництва "Ранок"
01 серпня 2026, 12:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Всі публікації »
Остап Дроздов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »