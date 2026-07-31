Просив тисячі доларів за "м'яку підозру": НАБУ викрило прокурора

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НАБУ і САП викрили колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Виявилось, він просив 80 тисяч хабаря

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, із січня по квітень 2026 року на посаді прокурора чоловік неодноразово просив у адвоката про хабар. За 80 тисяч доларів він обіцяв підозру за менш тяжкою статею. Тобто, "не помітити" всіх епізодів порушення закону.

У разі відмови прокурор погрожував 15 епізодами кримінальних правопорушень та додатковою статтею. Це могло б загрожувати реальним позбавленням волі та забороною займатись нотаріальною діяльністю.

"Спочатку розмір неправомірної вигоди становив 50 тис. дол. США, проте згодом прокурор зажадав 80 тис. дол. США. Кошти мали передаватися частинами через заздалегідь визначений пункт обміну валют", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.