15:36  31 липня
Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ
13:28  31 липня
Смертельне зіткнення на Вінниччині: загинули двоє людей, ще троє – у лікарні
09:41  31 липня
На Миколаївщині засудили військового, який у машині зґвалтував 14-річну племінницю
UA | RU
UA | RU
31 липня 2026, 16:12

До 460 тисяч гривень за бойові завдання: кому МВС затвердило нові виплати

31 липня 2026, 16:12
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський затвердив порядок додаткових виплат для військових Нацгвардії, прикордонників і поліцейських, які воюють

Про це Вигівський повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

Новий механізм передбачає мотиваційні виплати залежно від складності та небезпеки виконаних завдань, а також результатів бойової роботи.

Максимальний розмір виплат може становити до 460 тисяч гривень на місяць.

Зокрема передбачені такі виплати:

  • до 100 тисяч гривень на місяць – за безпосередню участь у бойових діях;
  • 170 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;
  • 70 тисяч гривень на місяць – за завдання на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;
  • 50 тисяч гривень на місяць – за службу на пунктах управління;
  • тисяч гривень на місяць – для військовослужбовців-інструкторів;
  • до 10 тисяч гривень на місяць – для інших категорій військовослужбовців.

Також передбачені додаткові виплати за конкретні результати бойової роботи:

  • 40 тисяч гривень за добу за захоплення ворожих позицій;
  • 20 тисяч гривень за добу за повернення втрачених позицій;
  • 100 тисяч гривень за кожного полоненого російського військового;
  • 15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

За словами Вигівського, накази вже передали на державну реєстрацію. Після оприлюднення документи набудуть чинності.

Виплати нараховуватимуть за період, починаючи з 1 червня 2026 року.

Читайте також: Армія жебраків: чому країна економить на своїх військових

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Нацгвардія прикордонники виплати МВС фронт боєвий виїзд поліцейський
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
Напад на командира "Хартії": у стрілка не спрацювала зброя - відео затримання
31 липня 2026, 17:50
У Києві з 1 серпня подорожчає проїзд у маршрутках: тариф зросте до 25 грн
31 липня 2026, 17:20
Обшуки у ТЦК по всій Україні: ДБР повідомило про підозру 15 фігурантам
31 липня 2026, 16:57
36 кг золота на $4 мільйони: на КПП "Ужгород" з'ясовують походження злитків
31 липня 2026, 16:38
На Київщині через Telegram торгували "путівками" за кордон для ухилянтів
31 липня 2026, 16:30
У Києві чоловіка, який зарізав лікарку ВЛК відправили за ґрати
31 липня 2026, 16:15
Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ
31 липня 2026, 15:36
На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоїли спробу замаху: двох осіб затримали
31 липня 2026, 15:27
У Рівному з 1 серпня змінюються правила пільгового проїзду: що потрібно знати
31 липня 2026, 14:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »