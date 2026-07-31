До 460 тисяч гривень за бойові завдання: кому МВС затвердило нові виплати
Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський затвердив порядок додаткових виплат для військових Нацгвардії, прикордонників і поліцейських, які воюють
Про це Вигівський повідомив у соцмережах, передає RegioNews.
Новий механізм передбачає мотиваційні виплати залежно від складності та небезпеки виконаних завдань, а також результатів бойової роботи.
Максимальний розмір виплат може становити до 460 тисяч гривень на місяць.
Зокрема передбачені такі виплати:
- до 100 тисяч гривень на місяць – за безпосередню участь у бойових діях;
- 170 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;
- 70 тисяч гривень на місяць – за завдання на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;
- 50 тисяч гривень на місяць – за службу на пунктах управління;
- тисяч гривень на місяць – для військовослужбовців-інструкторів;
- до 10 тисяч гривень на місяць – для інших категорій військовослужбовців.
Також передбачені додаткові виплати за конкретні результати бойової роботи:
- 40 тисяч гривень за добу за захоплення ворожих позицій;
- 20 тисяч гривень за добу за повернення втрачених позицій;
- 100 тисяч гривень за кожного полоненого російського військового;
- 15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.
За словами Вигівського, накази вже передали на державну реєстрацію. Після оприлюднення документи набудуть чинності.
Виплати нараховуватимуть за період, починаючи з 1 червня 2026 року.
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