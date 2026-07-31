До 460 тисяч гривень за бойові завдання: кому МВС затвердило нові виплати

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Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський затвердив порядок додаткових виплат для військових Нацгвардії, прикордонників і поліцейських, які воюють

Про це Вигівський повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

Новий механізм передбачає мотиваційні виплати залежно від складності та небезпеки виконаних завдань, а також результатів бойової роботи.

Максимальний розмір виплат може становити до 460 тисяч гривень на місяць.

Зокрема передбачені такі виплати:

до 100 тисяч гривень на місяць – за безпосередню участь у бойових діях;

170 тисяч гривень на місяць – за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;

70 тисяч гривень на місяць – за завдання на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;

50 тисяч гривень на місяць – за службу на пунктах управління;

тисяч гривень на місяць – для військовослужбовців-інструкторів;

до 10 тисяч гривень на місяць – для інших категорій військовослужбовців.

Також передбачені додаткові виплати за конкретні результати бойової роботи:

40 тисяч гривень за добу за захоплення ворожих позицій;

20 тисяч гривень за добу за повернення втрачених позицій;

100 тисяч гривень за кожного полоненого російського військового;

15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

За словами Вигівського, накази вже передали на державну реєстрацію. Після оприлюднення документи набудуть чинності.

Виплати нараховуватимуть за період, починаючи з 1 червня 2026 року.

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