Зеленский провел серию совещаний с командованием: обсуждали ситуацию на фронте

Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел личные разговоры с тремя военными: командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ Олегом Апостолом

Об этом он сообщил в телеграмме, передает RegioNews .

Зеленский сообщил, что получил доклад от генерал-майора Драпатого по ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донбассе.

Также во время встреч с военными обсуждали выполнение договоренностей с партнерами, в частности, по ПВО и полному выполнению контрактов на производство всех типов дронов, а также Александровское направление, активные действия ДШУ.

Зеленский также отметил "объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и восполнение дефицитов в поставках".

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов , которые выполняют задачи на наиболее напряженных участках фронта.