На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоїли спробу замаху: двох осіб затримали

Ігор Оболєнський. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами глави держави, нападника та його спільника затримали. Наразі тривають необхідні процесуальні дії.

"Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо", — зазначив Зеленський.

Президент також поспілкувався з Ігорем Оболєнським, подякував йому за службу та побажав надалі завдавати ударів по російських окупантах.

Довідка: Ігор Оболєнський (позивний "Корнет") – український військовий, полковник, командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Раніше очолював 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ "Хартія". Учасник російсько-української війни з 2014 року.

Служив в артилерійській бригаді та спецпідрозділі "Омега". До повномасштабного вторгнення працював у цивільному секторі.

Нагадаємо, раніше Нацполіція заявила про викриття та затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на одного з посадовців ГУР МО України. За це вбивство російські спецслужби обіцяли 100 тисяч доларів США та вже виплатили аванс у розмірі 22 тисячі доларів.