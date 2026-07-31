13:28  31 липня
Смертельне зіткнення на Вінниччині: загинули двоє людей, ще троє – у лікарні
09:41  31 липня
На Миколаївщині засудили військового, який у машині зґвалтував 14-річну племінницю
07:54  31 липня
Росіяни атакували поштовий термінал у передмісті Харкова
UA | RU
UA | RU
31 липня 2026, 15:27

На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоїли спробу замаху: двох осіб затримали

31 липня 2026, 15:27
Читайте также на русском языке
Ігор Оболєнський. Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами глави держави, нападника та його спільника затримали. Наразі тривають необхідні процесуальні дії.

"Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо", — зазначив Зеленський.

Президент також поспілкувався з Ігорем Оболєнським, подякував йому за службу та побажав надалі завдавати ударів по російських окупантах.

Довідка: Ігор Оболєнський (позивний "Корнет") – український військовий, полковник, командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Раніше очолював 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ "Хартія". Учасник російсько-української війни з 2014 року.

Служив в артилерійській бригаді та спецпідрозділі "Омега". До повномасштабного вторгнення працював у цивільному секторі.

Нагадаємо, раніше Нацполіція заявила про викриття та затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на одного з посадовців ГУР МО України. За це вбивство російські спецслужби обіцяли 100 тисяч доларів США та вже виплатили аванс у розмірі 22 тисячі доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
замах Зеленський Хартія Ігор Оболєнський
Федоров: "Займати якусь декоративну посаду я не буду"
29 липня 2026, 22:35
Зеленський провів серію нарад із командуванням: обговорювали ситуацію на фронті
19 липня 2026, 16:24
Підсанкційний бізнесмен Єрмолаєв заявив про причетність ГУР до замаху на нього в Монако
16 липня 2026, 12:51
Всі новини »
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
У Рівному з 1 серпня змінюються правила пільгового проїзду: що потрібно знати
31 липня 2026, 14:56
На полігоні військової частини у Хмельницькій області стався вибух із детонацією
31 липня 2026, 14:46
Війська РФ вдарили по Краматорську: загинула жінка, четверо людей постраждали
31 липня 2026, 14:35
Від Sky News до телеграм-зливів: як Банкова гасить кризу навколо Міноборони
31 липня 2026, 14:22
Ракетний удар по Львову: пошуково-рятувальні роботи завершили
31 липня 2026, 13:58
220 гектарів лісу на Закарпатті під "дачу Медведчука": ексчиновнику повідомили про підозру
31 липня 2026, 13:39
Смертельне зіткнення на Вінниччині: загинули двоє людей, ще троє – у лікарні
31 липня 2026, 13:28
425-й ОШП "Скеля" підтвердив паузу в наборі новобранців: що відомо
31 липня 2026, 13:24
Росіяни атакували дронами два райони Київщини: пошкоджені підприємство та будинок
31 липня 2026, 12:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »