Цены на жилье в Киеве: в каких районах самый дорогой квадратный метр

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В Киеве на первичном рынке недвижимости во время войны сменились приоритеты. Центральные и правобережные районы теряют первенство по девелоперской активности

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По данным аналитиков, в прошлом году статистические старты продаж новых жилых комплексов в столице распределились следующим образом:

27% пришлись на Дарницкий район;

19% – на Голосеевский район;

13% – на Оболонский район;

11% – на Шевченковский район;

9% – на Святошинский район;

около 20% – на другие районы.

Самыми дорогими остаются квартиры в Печерском районе: средняя цена за квадратный метр составляет 2,6 тысяч долларов. При этом наибольшую девелоперскую активность демонстрируют районы со средним ценовым сегментом.

"В Голосеевском районе средняя стоимость квадратного метра составляет около 1,3 тысячи долларов, в Оболонском – 1,2 тысячи долларов, в Дарницком – около 1 тысячи долларов. Показательно, что самый дорогой район Киева сегодня уже не центр нового строительства, хотя средняя стоимость жилья на Печерске почти в 2,5 раза превышает показатели Дарницкого района", – говорят аналитики.

Напомним, ранее журналисты проверили, как риэлторы и арендодатели сдают жилье для военных. Оказалось, что зарабатывают на этом немало, а часто вообще отказываются.