Лавров заявил о готовности РФ к переговорам и призвал США прекратить помощь Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио 23 июля заявил о якобы готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию войны и призвал прекратить поставки оружия Украине

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на МИД России, передает RegioNews.

По данным российского ведомства, Лавров и Рубио обсудили "широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня".

В МИД РФ утверждают, что Лавров проинформировал американского чиновника о "реальном положении дел" в российско-украинской войне и заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.

Также в российском ведомстве заявили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам и приверженность предложениям, которые, по утверждению РФ, были выдвинуты американской стороной во время встречи президентов США и России.

Кроме того, стороны обсудили вопросы "нормализации условий функционирования" дипломатических миссий России и США. В МИД РФ заявили, что договорились продолжить контакты между внешнеполитическими ведомствами, в частности, в рамках международных организаций.

Напомним, ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

Читайте также: Письмо Зеленского Путину: что это было и зачем