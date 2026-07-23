Лавров заявив про готовність РФ до переговорів і закликав США припинити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо 23 липня заявив про нібито готовність Москви до політико-дипломатичного врегулювання війни та закликав припинити постачання зброї Україні

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на МЗС Росії, передає RegioNews.

За даними російського відомства, Лавров і Рубіо обговорили "широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку денного".

У МЗС РФ стверджують, що Лавров поінформував американського посадовця про "реальний стан справ" у російсько-українській війні та заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.

Також у російському відомстві заявили, що Лавров підтвердив готовність Москви до переговорів і прихильність до пропозицій, які, за твердженням РФ, були висунуті американською стороною під час зустрічі президентів США та Росії.

Крім того, сторони обговорили питання "нормалізації умов функціонуванн"дипломатичних місій Росії та США. У МЗС РФ заявили, що домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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