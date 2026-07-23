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23 июля 2026, 11:15
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Женский люкс в Украине: как изменились запросы и привычки покупателей за последние годы

23 июля 2026, 11:15
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В последние годы рынок роскошной моды в Украине претерпел заметные изменения: женщины стали более осознанными, осведомленными и взыскательными, инвестируя в дизайнерский гардероб

Вместо того, чтобы гнаться за мимолетными трендами, многие теперь отдают предпочтение вневременной эстетике, безупречному мастерству и вещам, которые остаются актуальными на протяжении нескольких сезонов. Эта тенденция способствовала росту спроса на всемирно признанные модные дома, благодаря чему Баленсиага в Украине стала одним из самых популярных выборов для тех, кто ценит баланс между инновациями и долгосрочной ценностью. Потребители все чаще изучают коллекции, проверяют подлинность и уделяют пристальное внимание происхождению товаров перед тем, как совершить покупку.

Еще одной важной тенденцией является растущая популярность универсальных предметов роскоши, которые можно комбинировать по-разному, что позволяет женщинам сформировать функциональный капсульный гардероб без ущерба для индивидуальности. Интернет-покупки также стали неотъемлемой частью премиального опыта розничной торговли благодаря подробным описаниям товаров, профессиональным советам по стилю и безопасным способам оплаты. В то же время покупатели ожидают индивидуального подхода, премиального обслуживания клиентов и доступа к новейшим международным коллекциям. В результате покупка роскошных товаров больше не рассматривается как случайная роскошь, а как продуманная инвестиция в качество, уверенность в себе и личный стиль.

Топ-5 трендов из мира высокой моды среди украинских ценителей моды

  1. Сдержанная роскошь и вневременные базовые вещи. Украинские ценители моды все чаще выбирают изысканные силуэты, ткани премиум-класса и сдержанные дизайны, которые остаются стильными независимо от сезонных трендов. Качество и универсальность теперь преобладают над чрезмерным акцентом на бренде.
  2. Аксессуары, подчеркивающие индивидуальность. Дизайнерские сумки, солнцезащитные очки, ремни и украшения стали центральным элементом многих образов, позволяя тем, кто их носит, выразить свою индивидуальность и одновременно подчеркнуть минималистичные образы, такие как вещи от https://domino.ua/ru/balenciaga/gender-woman.
  3. Роскошный стритстайл. Худи оверсайз, премиум-кроссовки, одежда свободного кроя и дизайнерский деним продолжают доминировать в повседневном гардеробе, сочетая комфорт с эстетикой высокой моды.
  4. Капсульные гардеробы. Все больше покупателей инвестируют в меньшее количество, но более качественных вещей, которые можно легко комбинировать между собой. Такой подход отражает растущее уважение к экологичности, практичности и долгосрочной ценности.
  5. Смелые силуэты на классической основе. Украинцы, следящие за модой, часто сочетают вневременные базовые вещи гардероба с яркими элементами из роскошных коллекций, такими как скульптурная верхняя одежда, оригинальная обувь или современный крой, создавая образы, сочетающие элегантность с современными модными трендами.

Главные тенденции следующих сезонов

В следующих сезонах основное внимание будет уделяться непринужденной изысканности, мастерству высочайшего уровня и универсальным стилям. Идеально подобранные силуэты, натуральные ткани, сдержанная цветовая гамма и изысканные базовые вещи будут оставаться на переднем плане в мире роскошной моды. В то же время яркие аксессуары, скульптурная верхняя одежда и современные кроссовки будут придавать индивидуальность минималистичным гардеробам. Акцент и в дальнейшем будет смещаться в сторону вневременных вещей, сочетающих комфорт, функциональность и неизменный стиль.

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Украина мода и стиль domino.ua тенденции моды гардероб
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