На Львовщине квадроцикл съехал в кювет: 27-летний водитель погиб

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 27-летний водитель квадроцикла Jianshe не справился с управлением, уехал за пределы дороги и съехал в кювет. После этого транспортное средство перевернулось.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в поселке Рокитное Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались оба водителя, их госпитализировали в больницу.