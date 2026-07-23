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23 июля 2026, 10:36

На Львовщине квадроцикл съехал в кювет: 27-летний водитель погиб

23 июля 2026, 10:36
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Фото: Национальная полиция
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля в селе Верхняя Яблонька Самборского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 27-летний водитель квадроцикла Jianshe не справился с управлением, уехал за пределы дороги и съехал в кювет. После этого транспортное средство перевернулось.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в поселке Рокитное Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались оба водителя, их госпитализировали в больницу.

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