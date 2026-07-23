На Львовщине квадроцикл съехал в кювет: 27-летний водитель погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля в селе Верхняя Яблонька Самборского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 27-летний водитель квадроцикла Jianshe не справился с управлением, уехал за пределы дороги и съехал в кювет. После этого транспортное средство перевернулось.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в поселке Рокитное Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались оба водителя, их госпитализировали в больницу.