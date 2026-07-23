Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания вражеских беспилотников в здание пожарно-спасательного подразделения возник пожар.

Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов и сложную ситуацию, огнеборцы ликвидировали пожар.

К счастью, среди личного состава никто не пострадал.

В ГСЧС подчеркнули, что оккупанты продолжают наносить удары по тем, кто ежедневно спасает жизнь гражданских под постоянным вражеским террором.

Напомним, российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Сумах. В результате атаки возник масштабный пожар.