В Херсонской области оккупанты ударили дронами по пожарной части: возник пожар
Российские захватчики целенаправленно атаковали подразделение ГСЧС на Херсонщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания вражеских беспилотников в здание пожарно-спасательного подразделения возник пожар.
Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов и сложную ситуацию, огнеборцы ликвидировали пожар.
К счастью, среди личного состава никто не пострадал.
В ГСЧС подчеркнули, что оккупанты продолжают наносить удары по тем, кто ежедневно спасает жизнь гражданских под постоянным вражеским террором.
Напомним, российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Сумах. В результате атаки возник масштабный пожар.
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