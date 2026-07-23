ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ: под ударом финансы, нефть и "теневой флот"

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Послы стран-членов Европейского союза согласовали 21 пакет санкций против России. Теперь техническая работа завершена, а процедуру официального принятия решения должны начать в ближайшее время

Об этом, как информирует "Интерфакс-Украина", после заседания Комитета постоянных представителей ЕС сообщил европейский дипломат, передает RegioNews.

По его словам, переговоры о новом пакете были сложными, однако странам удалось достичь компромисса по всем вопросам и сохранить единство Евросоюза по дальнейшему усилению давления на Москву.

Дипломат отметил, что новые санкции должны ограничить возможность России финансировать войну против Украины и усилить давление на ее военную экономику.

Среди ключевых мер:

продление действующего уровня предельной цены на российскую нефть еще на 12 месяцев;

новые ограничения против российского финансового сектора;

дополнительные меры по криптовалют;

расширение санкций против судов так называемого "теневого флота" РФ;

новейшие торговые ограничения, направленные против русской военной индустрии.

Также страны ЕС согласовали компромисс по передаче российского сжиженного природного газа третьим странам. Ограниченное исключение касается контрактов, заключенных до 24 февраля 2022 года, однако его расширение для операторов ЕС будет ограничено. Совет ЕС будет пересматривать этот вопрос каждый год.

По словам дипломата, 21 пакет санкций содержит наибольшее количество отдельных санкционных списков за последние четыре года и должен стать еще одним шагом в сокращении ресурсов России для продолжения агрессии против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России. Его долгое время продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.