10:13  23 июля
В Хмельницкой области микроавтобус попал под поезд
08:47  23 июля
В Кривом Роге во время пожара в доме погибли супруги
01:55  23 июля
Актриса Анна Саливанчук отомстила аферисту, который покинул ее семью на улице
UA | RU
UA | RU
23 июля 2026, 11:11

ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ: под ударом финансы, нефть и "теневой флот"

23 июля 2026, 11:11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Послы стран-членов Европейского союза согласовали 21 пакет санкций против России. Теперь техническая работа завершена, а процедуру официального принятия решения должны начать в ближайшее время

Об этом, как информирует "Интерфакс-Украина", после заседания Комитета постоянных представителей ЕС сообщил европейский дипломат, передает RegioNews.

По его словам, переговоры о новом пакете были сложными, однако странам удалось достичь компромисса по всем вопросам и сохранить единство Евросоюза по дальнейшему усилению давления на Москву.

Дипломат отметил, что новые санкции должны ограничить возможность России финансировать войну против Украины и усилить давление на ее военную экономику.

Среди ключевых мер:

  • продление действующего уровня предельной цены на российскую нефть еще на 12 месяцев;
  • новые ограничения против российского финансового сектора;
  • дополнительные меры по криптовалют;
  • расширение санкций против судов так называемого "теневого флота" РФ;
  • новейшие торговые ограничения, направленные против русской военной индустрии.

Также страны ЕС согласовали компромисс по передаче российского сжиженного природного газа третьим странам. Ограниченное исключение касается контрактов, заключенных до 24 февраля 2022 года, однако его расширение для операторов ЕС будет ограничено. Совет ЕС будет пересматривать этот вопрос каждый год.

По словам дипломата, 21 пакет санкций содержит наибольшее количество отдельных санкционных списков за последние четыре года и должен стать еще одним шагом в сокращении ресурсов России для продолжения агрессии против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России. Его долгое время продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ЕС санкции нефть теневой флот
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Черниговской области судили администратора канала "с повестками"
23 июля 2026, 12:30
В Одесской области задержали браконьера с уловом мидий на 300 тыс. грн
23 июля 2026, 12:14
Килограмм наркотиков готовили к сбыту: в Полтаве задержали двух парней
23 июля 2026, 12:12
Россияне ударили по предприятию в Павлограде: возник пожар
23 июля 2026, 11:58
Дроны РФ ударили по энергообъектам Черниговщины и пищевому предприятию
23 июля 2026, 11:53
"Габаритное" ДТП в Ровенской области: фура столкнулась с самоходным опрыскивателем
23 июля 2026, 11:46
На Полтавщине львица напала на 5-летнего мальчика: его прооперировали
23 июля 2026, 11:38
На Тернопольщине задержали дельца, который требовал 15 тысяч долларов за "решение вопроса" в суде и полиции
23 июля 2026, 11:26
Женский люкс в Украине: как изменились запросы и привычки покупателей за последние годы
23 июля 2026, 11:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Борислав Береза
Юрий Бутусов
Все блоги »