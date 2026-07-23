Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала на Хмельнитчине очередного вражеского агента, собиравшего координаты для новых ракетно-дроновых атак врага по западным областям Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Главными целями корректировщика были предприятия оборонно-промышленного комплекса и логистические базы украинских военных. Сотрудники СБУ разоблачили и задержали злоумышленника "с поличным", когда тот осуществлял доразведку возле одного из стратегических объектов.

По данным следствия, предателем оказался местный рецидивист с наркозависимостью и уголовным прошлым. ФСБ привлекла его к сотрудничеству через телеграмм-канал по поиску "легкого заработка". Под прикрытием велопрогулок агент объезжал нужные территории, снимал на смартфон периметры объектов и отправлял российскому куратору видео с геолокациями.

Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала "на горячем" агента РФ, готовившего подрыв авто военного в Николаеве. Вражеским приспешником оказался мобилизованный, самовольно покинувший воинскую часть. В поле зрения российских спецслужб фигурант попал, когда начал искать "легкие" заработки в Телеграмм-каналах.