Фото: ГСЧС

Вечером 22 июля во время спуска с горы Ключ, у водопада Каменка и озера Журавлино, львовянка отбилась от своей группы и заблудилась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 21:26.

Для розыска 68-летней женщины привлекли горных спасателей из Славского, спецтехнику, квадроцикл и беспилотник. Уже в 22:58 заблудшуюся нашли в лесу у подножия горы.

К счастью, туристка в медицинской помощи не нуждалась.

Напомним, ранее на Закарпатье спасатели помогли паре туристов из Кривого Рога, заблудившихся во время восхождения на Говерлу из-за внезапного ухудшения погодных условий.