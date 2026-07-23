Бронирование через "Дию" не будут останавливать: новый Кабмин отложил этот вопрос
Новый Кабинет министров Украины решил не останавливать процесс бронирования военнообязанных через приложение "Дия"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По данным источников издания, вопрос приостановки услуги отсрочили по нескольким причинам. В частности, при принятии решения прошлым составом правительства не были учтены все риски и позиции, поэтому новому составу Кабмина нужно больше времени на его проработку.
Кроме того, в Министерстве экономики стремятся избежать негативного общественного резонанса в первые дни своей работы.
Отмечается, что все изменения относительно возможной приостановки бронирования потеряли актуальность.
Напомним, решение о приостановлении бронирования через "Дию" было принято на прошлой неделе на уровне Ставки верховного главнокомандующего. Рассматривались разные варианты введения ограничения.