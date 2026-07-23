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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным источников издания, вопрос приостановки услуги отсрочили по нескольким причинам. В частности, при принятии решения прошлым составом правительства не были учтены все риски и позиции, поэтому новому составу Кабмина нужно больше времени на его проработку.

Кроме того, в Министерстве экономики стремятся избежать негативного общественного резонанса в первые дни своей работы.

Отмечается, что все изменения относительно возможной приостановки бронирования потеряли актуальность.

Напомним, решение о приостановлении бронирования через "Дию" было принято на прошлой неделе на уровне Ставки верховного главнокомандующего. Рассматривались разные варианты введения ограничения.