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21 липня 2026, 14:55

НАБУ і САП викрили схему у Нацгвардії: розкрадання на понад 150 мільйонів

21 липня 2026, 14:55
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Фото: НАБУ
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НАБУ і САП викрили схему в Національній гвардії. Йдеться про розкрадання понад 150 мільйонів гривень

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що серед підозрюваних — посадовці НГУ (заступник директора департаменту логістики Головного управління НГУ, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник), двоє підприємців-власників приватних компаній та директор однієї з підконтрольних їм фірм, а також двоє оцінювачів-пособників.

Як з'ясували правоохоронці, у 2024 році для Національної гвардії була потрібна нерухомість для зберігання продовольства. Замість прямої купівлі у власників за реальною ціною посадовці Нацгвардії домовились із підприємцями. Схема була така: підприємці придбали приміщення через підконтрольну компанію і одразу перепродали НГУ за завищеною більш ніж на 143 мільйона гривень.

Також підприємці разом із чиновниками привласнили ще 7 мільйонів гривень, які "заробили" на закупівлях сонячних станцій та шин для військових частин.

"За рахунок незаконних прибутків службовці НГУ придбали автомобілі преміумкласу: "Mercedes-Benz AMG GLE", 2024 р.в., "Toyota Land Cruiser 300", 2021 р.в., "Audi Q8" 2019 р.в., земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру у столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. дол. США", - кажуть в САП.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

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