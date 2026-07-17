В Украине уже летом подорожает "молочка": к каким ценам готовиться

Фото из открытых источников

После удара по складам в Одесской области часть сыра и йогуртов временно скрылась из магазинов отдельных регионов. Теперь, учитывая этот сбой и другие факторы, аналитики прогнозируют удорожание молочных продуктов.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По оценке Ассоциации производителей молока до конца лета, а также осенью и зимой молочная продукция подорожает на 5–10%. Ожидается, что цена не будет расти резко, процесс удорожания растянут на несколько месяцев.

Причиной называют себестоимость. В частности, удорожание энергоносителей, рост цен на упаковочные материалы и колебания курса евро и доллара, к которым привязана стоимость упаковки. Исключением станет сливочное масло: по прогнозам аналитиков, в этом случае сильных подорожаний не ожидается.

Напомним, ранее в Украине ощутимо упали цены на куриные яйца. Стало известно, каковы цены в украинских супермаркетах.