В Украине обвалились цены на яйца: какие ценники в супермаркетах
В Украине ощутимо упали цены на куриные яйца. Стало известно, какие цены в украинских супермаркетах
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В июле средняя цена фасованных куриных яиц упала до 60 гривен за десяток. Это почти на 7 гривен дешевле, чем в июне. Причиной называют сезонное увеличение предложения.
Средние цены на яйца в популярных супермаркетах следующие:
Novus
- "Ясенсвит" (10 штук) – 53,99 гривны;
- "Наседка" (10 штук) - 58,99 гривны.
Auchan
- "Наседка" (10 штук) - 59,60 гривны;
- "Ясенсвит" (10 штук) – 60,00 гривен.
Megamarket
- "Ясенсвит" (10 штук) – 64,50 гривны.
Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
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