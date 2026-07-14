Верховная Рада поддержала легализацию порно в Украине

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Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект, направленный на усиление ответственности за изготовление и распространение детской порнографии. При этом документ предусматривает декриминализацию взрослого контента.

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Законопроект поддержал 231 народный депутат. Эта редакция законопроекта усиливает ответственность за сбыт и распространение порнографических материалов малолетним и несовершеннолетним лицам, а также за принуждение любого лица к участию в создании порнографии.

При этом теперь создание порнографических материалов с совершеннолетними участниками, давшими на это согласие, не будет считаться нарушением закона. Срок лишения свободы за преступления, связанные с детской порнографией, предлагают поднять в среднем на два-три года.

Напомним, эта реализация этой инициативы длилась около двух лет. Еще в 2024 году детективы Бюро экономической безопасности получили доступ к персональным данным всех украинцев, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Начались обыски.

Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал для принятия в первом чтении доработанный законопроект о декриминализации порно.