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14 июля 2026, 17:35

В Киеве на территории предприятия нашли боевую часть и обломки ракеты

14 июля 2026, 17:35
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Фото: Национальная полиция
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После очередного обстрела столицы взрывотехники обследовали место падения обломков. В результате прямо на территории предприятия нашли боевую часть ракеты.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, среди находок были металлические фрагменты со следами взрывной нагрузки, принадлежащие к ракете зенитного ракетного комплекса "С-400". Рядом нашли боевую часть ракеты, угрожавшей безопасности людей.

"Все обнаруженные обломки и боевая часть ракеты безопасно изъяты. В дальнейшем они будут уничтожены в контролируемых условиях на специализированном полигоне", - говорят в полиции.

Напомним, что ночью 14 июля российские войска снова атаковали столицу. В двух районах города вспыхнули пожары.

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