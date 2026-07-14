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14 июля 2026, 16:55

Россияне снова пошли на форсирование реки Волча – пограничники накрыли их огнем

14 июля 2026, 16:55
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Фото: Госпогранслужба
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оккупанты снова пытаются форсировать реку Волча. Они пытаются перейти ее, оставаясь незамеченными

Об этом сообщает "Государственная пограничная служба", передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу бригады "Форпост". Окуанты так и не смогли дойти, куда хотели: одни остались в воде, другие на берегу, когда украинские военные накрыли их огнем.

"На Южно-Слобожанском направлении река Волча для противника все чаще становится не переправой, а препятствием, которое не удается преодолеть", - говорят военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.

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