Россияне снова пошли на форсирование реки Волча – пограничники накрыли их огнем
оккупанты снова пытаются форсировать реку Волча. Они пытаются перейти ее, оставаясь незамеченными
Об этом сообщает "Государственная пограничная служба", передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу бригады "Форпост". Окуанты так и не смогли дойти, куда хотели: одни остались в воде, другие на берегу, когда украинские военные накрыли их огнем.
"На Южно-Слобожанском направлении река Волча для противника все чаще становится не переправой, а препятствием, которое не удается преодолеть", - говорят военные.
Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.
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