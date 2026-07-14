Авиаудар по Харьковщине: погибла женщина, четыре человека пострадали

Фото: полиция Харьковской области

14 июля оккупанты направили управляемую авиацию по населенному пункту Дергачевской общины. Разрушены частные дома, повреждены близлежащие домовладения и хозяйственные помещения

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

От полученных травм в автомобиле скорой помощи скончалась 50-летняя местная жительница. Также ранение получила 72-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Еще трое жителей 65, 74 и 87 лет обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.

На месте работают полицейские и прочие профильные службы. Правоохранители документируют последствия военного преступления россиян.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Дрон попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города, в результате чего возник пожар.