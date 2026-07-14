Верховна Рада підтримала легалізацію порно в Україні

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Народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт, спрямований на посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. При цьому документ передбачає декриміналізацію дорослого контенту

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Законопроєкт підтримав 231 народний депутат. Ця редакція законопроєкту посилює відповідальність за збут і розповсюдження порнографічних матеріалів малолітнім та неповнолітнім особам, а також за примушення будь-якої особи до участі в створенні порнографії.

При цьому тепер створення порнографічних матеріалів з повнолітніми учасниками, які дали на це згоду, не вважаєтиметься порушенням закону. Термін позбавленні волі за злочини, пов'язані з дитячою порнографією, пропонують підняти в середньому на два-три роки.

Нагадаємо, ця реалізація цієї ініціативи тягнулась близько двох років. Ще у 2024 році детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних всіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Почалися обшуки.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав для ухвалення в першому читанні доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно.