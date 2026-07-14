Росіяни знову пішли на форсування річки Вовча - прикордонники накрили їх вогнем
Окупанти знову намагаються форсувати річку Вовча. Вони намагаються перейти її, залишаючись непоміченими
Про це повідомляє "Державна прикордонна служба", передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу бригади "Форпост". Окуанти так і не змогли дійти, куди хотіли: одні залишилися у воді, інші – на березі, коли українські військові накрили їх вогнем.
"На Південно-Слобожанському напрямку річка Вовча для противника дедалі частіше стає не переправою, а перешкодою, яку не вдається подолати", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.
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