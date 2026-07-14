Росіяни знову пішли на форсування річки Вовча - прикордонники накрили їх вогнем

Фото: ДПСУ

Окупанти знову намагаються форсувати річку Вовча. Вони намагаються перейти її, залишаючись непоміченими

Про це повідомляє "Державна прикордонна служба", передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу бригади "Форпост". Окуанти так і не змогли дійти, куди хотіли: одні залишилися у воді, інші – на березі, коли українські військові накрили їх вогнем.

"На Південно-Слобожанському напрямку річка Вовча для противника дедалі частіше стає не переправою, а перешкодою, яку не вдається подолати", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.