24 мая 2026, 10:39

Александр Усик победил Рико Верховена и защитил титулы чемпиона мира

Фото: Matchroom Boxing
Украинский боксер Александр Усик победил нидерландского спортсмена Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде и защитил чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF

Об этом Усик сообщил на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Первые несколько раундов боя Верховен атаковал активнее, но впоследствии Усику удалось "перехватить инициативу".

Уже в 11 раунде Александр Усик отправил Верховена в нокдаун прямым ударом по правую руку.

В интервью после боя Усик вспомнил, что во время его боя в Украине идет массированная российская атака.

"Для меня это очень важно, но сейчас мои люди в Украине находятся в бомбоубежищах, под атакой. Моя дочь писала мне: "Папа, ты победишь". Реко, ты необыкновенный. Моя команда, я люблю тебя, вы лучшие. Екатерина, ты моя жизнь и мое сердце", - сказал Усик после поединка.

На кону в поединке стояли пояса WBC и The Ring. Украинец также удержал чемпионство мира по версиям WBA и IBF.

Для Усика победа над Верховеном стала 25-й в карьере и шестой защитой чемпионских титулов после перехода в категорию тяжелого веса.

Соперник Александра Усика Рико Верховен протестовал на решение рефери назначить ему поражение техническим нокаутом в чемпионском поединке в египетской Гизе. Об этом нидерландец написал в Instagram.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно", - написал Рико.

Напомним, ранее чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели эффектную битву взглядов на фоне египетских пирамид.

Как известно, недавно Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.

