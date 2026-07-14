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В Украине могут временно остановить процесс бронирования работников от мобилизации через портал "Дия" из-за обновления правил определения критически важных предприятий

Об этом "РБК-Украина" сообщил информированный источник, передает RegioNews.

По его словам, решение о приостановлении бронирования было принято на уровне Ставки верховного главнокомандующего, однако ожидается официальное объявление.

Как отмечает источник, окончательный механизм еще не определен. Рассматривались разные варианты: остановить бронирование только для предприятий, которые еще не подтвердили свою критичность, или временно закрыть возможность для всех компаний.

Предварительно процесс бронирования может быть поставлен на паузу до 1 сентября. После вступления решения в силу уже поданные находящиеся на рассмотрении заявки могут обработать, однако новые заявки предприятия подавать не смогут.

В дальнейшем возможность бронирования планируется постепенно восстанавливать для предприятий, которые подтвердят свой статус критически важных по новым критериям.

Напомним, Кабинет министров изменил правила для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников. Теперь для бронирования от военной службы средняя зарплата на предприятии должна быть выше средней по стране за последнюю реку. Для компаний от 50 человек – вдвое, для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов – втрое.