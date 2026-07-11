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11 июля 2026, 12:34

Магучих во второй раз в карьере выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту

11 июля 2026, 12:34
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Ярослава Магучих. Фото: Суспильне Спорт/Дмитрий Евенко
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Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате Украины по прыжкам в высоту

Об этом сообщило "Суспильне Спорт", передает RegioNews.

В соревнованиях во Львове украинка преодолела планку на высоте 2,00 метра.

Для Магучих это было первое выступление на национальном первенстве за последние пять лет. Последний раз спортсменка принимала участие в чемпионате Украины в 2021 году.

Главной соперницей Ярославы в секторе стала Ирина Геращенко, вернувшаяся на чемпионат Украины после двухлетнего перерыва. Их встреча стала своеобразным продолжением противостояния между чемпионкой и бронзовой призеркой Олимпийских игр-2024.

В итоге Магучих подтвердила статус фаворитки и во второй раз в карьере добыла в борьбе золото чемпионата Украины по прыжкам в высоту.

Справка: Ярослава Магучих украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, олимпийская чемпионка

Родилась 19 сентября 2001 в Днепре.

В 2024 году Магучих получила золотую медаль Олимпийских игр в Париже. Также она является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и чемпионкой мира 2023 года.

В 2024 году украинка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин, преодолев планку на высоте 2,10 метра.

Напомним, украинская скороходка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции 1 миля (1,6 км) на турнире в австрийском Айзенштадте. Ранее рекорд принадлежал литовской спортсменке Сади Эйдиките.

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