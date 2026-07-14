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14 июля 2026, 10:28

В Одесской области мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейского

14 июля 2026, 10:28
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Фото: Прокуратура Украины
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В Одесской области 46-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство полицейского, покушение на убийство двух человек и незаконное обращение с оружием

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

При рассмотрении дела обвиняемый признал вину только в незаконном обращении с оружием. В то же время, прокуроры доказали его причастность к нападению на правоохранителей и гибели одного из полицейских.

Доказательствами стали показания потерпевших, результаты экспертиз и следственного эксперимента.

Следствие установило, что в 2014 году мужчина приобрел в Измаиле травматический револьвер, который впоследствии переработал на огнестрельное оружие. Также он изготовил 13 патронов и хранил оружие дома.

В августе 2025 года в одном из сел Измаильского района мужчина, двигаясь по мопеду без мотошлема, не выполнил требование патрульных остановиться и пытался скрыться. После падения он достал револьвер и открыл огонь по служебному автомобилю, а затем выстрелил в одного из полицейских.

Правоохранитель применил табельное оружие и ранил нападающего, после чего был задержан. Раненого полицейского доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Напомним, ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Он бросил взрывное устройство в сторону полицейского автомобиля и устроил стрельбу по сотрудникам полиции. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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