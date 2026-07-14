Фото: полиция

Несчастный случай произошел в Тернополе на днях на улице Карпенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из окна четвертого этажа дома выпал мужчина. На место выехали следственно-оперативная группа и бригада "скорой", однако спасти жизнь 60-летнего жителя города медикам не удалось.

Эксперты и судмедэкспертиза подтвердили, что травмы на теле мужчины характерны для падения с высоты. В ходе проверки выяснилось, что он выпал из окна по собственной неосторожности.

По этому факту начато расследование по ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в Кривом Роге на 129-м квартале мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа многоэтажного дома. От полученных травм погиб, медики констатировали смерть на месте.