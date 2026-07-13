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13 июля 2026, 16:34

Пытки, секс-рабство и ледяная вода Днепра: в Киеве суд вынес приговор супругам палачам

13 июля 2026, 16:34
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киеве суд признал виновными мужчину и женщину, которые силой, угрозами и жестокими избиениями заставляли 21-летнюю девушку заниматься проституцией

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Суд признал виновными мужчину и женщину в сутенерстве, торговле людьми и пытках.

Прокурором в суде доказано, что в 2024 году обвиняемые – мужчина и женщина, которым на тот момент было 24 и 23 года, пригласили в гости знакомую с Полтавщины.

Над 21-летней девушкой установили полный контроль, заставляя в съемной квартире предоставлять мужчинам интимные услуги. При этом все деньги уносили себе.

За неповиновение девушку избивали, заставляли часами стоять коленями на гречке, а зимой – погружаться в ледяную воду Днепра, требуя фото- и видеоотчетов для ее унижения.

Суд признал мужчину и женщину виновными в сутенерстве, торговле людьми и пытках. Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура обжалует этот приговор, как слишком мягкий.

Напомним, что в Салтовском районе Харькова правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему мужчине, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы.

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суд Киев пытки приговор сексуальное рабство
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