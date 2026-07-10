РФ ударила по центру Запорожья авиабомбами: среди пострадавших ребенок
Вечером 10 июля россияне ударили по центру Запорожья. В результате атаки пострадало 16 человек
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, в результате удара получили ранения 16 местных жителей. Всем оказывается медицинская помощь.
Также известно, что один человек находится в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести. В частности, госпитализировали шестилетнего мальчика с острой реакцией на стресс.
Напомним, ранее армия РФ обстреляла гражданский автомобиль в поселке Золочев Богодуховского района, пострадали четыре человека.
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