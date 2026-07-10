В Днепре разоблачили промышлявшую в торговом центре серийную злоумышленницу

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре будут судить 29-летнюю женщину, обвиняемую в серии краж из магазинов торгового центра. За один день женщина похитила товар из двух магазинов, нанеся владельцам ущерб почти на 10 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, преступление произошло 31 мая в одном из торговых центров Чечеловского района.

Сначала фигурантка зашла в магазин одежды, где выбрала товар с полок, после чего направилась к примерочной. Там она сняла с вещей бирки и антикражные магниты, спрятала похищенное в сумку и без оплаты покинула торговый зал.



Впрочем, на этом женщина не остановилась. Она пошла в другой магазин того же торгового центра и повторила аналогичную схему похищения. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 10 тысяч гривен.



Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что в Деснянском районе Киева патрульные оперативно задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего.