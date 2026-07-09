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09 липня 2026, 13:59

Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: суд арештував співробітника ГУР

09 липня 2026, 13:59
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Фото: Суспільне Новини
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави співробітнику Головного управління розвідки Міноборони Владиславу Реуту

Про це інформує "Українська правда", передає RegioNews.

Чоловіка підозрюють у вбивстві 39-річної Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував за замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Деталі справи та обставини злочину наразі встановлюють правоохоронці.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим – колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР. За даними слідства, підозрювані вбили Березовську після її повернення до України автобусом.

У ДПСУ зазначили, що Березовська в'їхала в Україну 1 липня через один із пунктів пропуску. На момент проходження прикордонного контролю жодних обмежень для її в'їзду не існувало.

Нагадаємо, вибух стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток.

Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

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