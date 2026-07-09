Требовали 100 тысяч евро у производителя дронов: подозревают советницу ТПП и ее сына

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СБУ и Офис генпрокурора разоблачили схему в Торгово-промышленной палате Украины. Советник по правовым вопросам и ее сын подозреваются в требовании 100 тысяч евро у производителя украинских беспилотных систем

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, фигуранткой дела является советница президента Торгово-промышленной палаты Украины по правовым вопросам Любовь Нестыренко.

По данным следствия, средства требовали за подготовку экспертного заключения, которое должно было помочь предприятию избежать штрафов после пожара на складах.

По данным следствия, к советнице ТПП обратилось оборонное предприятие, производившее и поставлявшее боевые беспилотники по государственному контракту. В июне 2026 года на его складах произошел пожар в результате российской воздушной атаки, из-за чего часть продукции была уничтожена.

Предприятие обратилось за экспертным выводом об изменении обстоятельств, которое должно было помочь объяснить срыв сроков выполнения контракта и избежать штрафных санкций.

Правоохранители утверждают, что Нестыренко потребовала за этот документ 100 тысяч евро, а своего сына привлекла в качестве посредника. По данным Офиса генпрокурора, предприятию якобы угрожали созданием искусственных проблем с документами в случае отказа от передачи средств.

Передачу денег правоохранители задокументировали двумя траншами по 50 тысяч евро. После получения второй части средств 7 июля советник ТПП и ее сын были задержаны.

Им сообщили о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц и сопряженному с вымогательством.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Для Любови Нестыренко определили залог в размере 10 миллионов гривен, для ее сына – 5 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Справка: Любовь Нестыренко – украинская юристка, советница по правовым вопросам Офиса президента Торгово-промышленной палаты Украины .

Специализируется на вопросах хозяйственного права, международной торговли, перевозок и логистики, энергетики и природных ресурсов.

Имеет юридическое образование – окончила экономико-правовой факультет Донецкого государственного университета.

Напомним, правоохранители разоблачили чиновника одного из постов таможни во Львовской области. Известно, что он потребовал от компаний-импортеров взятки за беспрепятственный ввоз авто в Украину.