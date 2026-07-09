12 танкеров и нефтетерминал: Силы обороны поразили топливные объекты РФ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Среди пораженных целей – 12 российских танкеров, буксир и сухогруз в акватории Азовского моря, а также нефтеналивной терминал в Ростовской области.

По данным Генштаба, пораженные суда использовались для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Также украинские подразделения поразили нефтеналивной терминал "Юг Руси" в городе Батайск Ростовской области. В районе предприятия зафиксирован пожар. Последствия удара и масштабы ущерба уточняются.

В Генштабе отметили, что этот объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для снабжения российских войск топливом.

Кроме того, Силы обороны поразили состав боеприпасов российской армии в районе Сорокино Луганской области. Результаты ушибов уточняются.

Напомним, в ночь на 8 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций заявили о поражении двух нефтеперерабатывающих предприятий России в Нижнекамске в Республике Татарстан.