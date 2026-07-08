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08 июля 2026, 16:25

СБУ ударила по нефтяной станции "Транснефть" в РФ

08 июля 2026, 16:25
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Фото: СБУ
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Украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию в Башкортостане. Это один из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал"

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

Бойцы СБУ нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Черкассы" в Республике Башкортостан. Это находится в 1 500 километрах от государственной границы. По объекту "отработали" по меньшей мере восемь дронов. В результате удара на российском объекте произошел масштабный пожар.

"ЛПДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал". Станция обеспечивает прием, накопление, хранение и перекачку светлых нефтепродуктов из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы. Через этот объект ежегодно транспортируется около 2 миллионов тонн нефтепродуктов, а резервуарный парк насчитывает 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубических метров", - пояснили в СБУ.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 6 июля подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины.

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