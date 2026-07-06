В Варшаве разыскивают 18-летнего украинца: что известно
В Польше в Варшаве пропал гражданин Украины Захар Онищук. Его местонахождение неизвестно с ночи 30 июня
Об этом сообщает портал inPoland, передает RegioNews.
Последний раз парня видели на улице на улице Марцина Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Около 02:22 он позвонил другу и направил сообщение: "Перезвони мне".
После этого он пытался еще раз выйти на связь, однако ответа не получил. С тех пор телефон Захара выключен.
Приметы пропавшего украинца:
- возраст – 18 лет;
- рост – 185 сантиметров;
- телосложение – спортивное;
- волосы – русые.
В день исчезновения был одет в черную футболку, темные джинсовые шорты и черные кроссовки Nike.
Вопрос находится на контроле Генерального консульства Украины в Люблине.
Всех, кто может знать любую информацию о возможном местонахождении Захара Онищука, просят обращаться по телефону +48 575 853 733 (доступен также в мессенджерах Viber, WhatsApp, Signal и Telegram) или в ближайший отдел полиции.
Напомним, правоохранители разыскивают 17-летнюю девушку из Радомышля Житомирской области, которая 2 июня поехала в Киев сдавать экзамены и перестала выходить на связь.