В Варшаве разыскивают 18-летнего украинца: что известно

Фото: Facebook/Natalia Sakharchuk

В Польше в Варшаве пропал гражданин Украины Захар Онищук. Его местонахождение неизвестно с ночи 30 июня

Об этом сообщает портал inPoland, передает RegioNews.

Последний раз парня видели на улице на улице Марцина Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Около 02:22 он позвонил другу и направил сообщение: "Перезвони мне".

После этого он пытался еще раз выйти на связь, однако ответа не получил. С тех пор телефон Захара выключен.

Приметы пропавшего украинца:

возраст – 18 лет;

рост – 185 сантиметров;

телосложение – спортивное;

волосы – русые.

В день исчезновения был одет в черную футболку, темные джинсовые шорты и черные кроссовки Nike.

Вопрос находится на контроле Генерального консульства Украины в Люблине.

Всех, кто может знать любую информацию о возможном местонахождении Захара Онищука, просят обращаться по телефону +48 575 853 733 (доступен также в мессенджерах Viber, WhatsApp, Signal и Telegram) или в ближайший отдел полиции.

Напомним, правоохранители разыскивают 17-летнюю девушку из Радомышля Житомирской области, которая 2 июня поехала в Киев сдавать экзамены и перестала выходить на связь.