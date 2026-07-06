12:08  06 июля
На Львовщине столкнулись мотоцикл и велосипед: травмирован 11-летний мальчик
09:54  06 июля
В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли двое мужчин
09:46  06 июля
В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ
UA | RU
UA | RU
06 июля 2026, 11:52

В Вишневом после удара РФ – масштабные разрушения, уничтожено несколько улиц

06 июля 2026, 11:52
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

В Вишневом в Киевской области продолжается эвакуация жителей из района, пострадавшего в результате российского удара

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник КОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, из опасной зоны уже эвакуированы 279 жителей. Работы продолжаются из-за угрозы повторной детонации.

"Сейчас продолжается детонация: работают правоохранители, полиция, ГСЧС привлечены, коммунальные службы готовы. Только будет предоставлено разрешение, будем переходить к демонтажам разрушенных конструкций", – отметил Калашник.

Спасатели проверяют подвалы в поисках людей, которые могли там оставаться после обстрела. Также идет работа с родственниками и установка, есть ли другие люди, нуждающиеся в эвакуации.

По словам главы ОВА, последствия удара масштабны – фактически разрушены или существенно повреждены около пяти улиц, десятки домов, зафиксированы многочисленные пожары. Для подвоза воды привлечены коммунальные службы и водовозы.

На месте развернуты пункты несокрушимости и временные штабы ликвидации последствий. Вовлечены социальные работники и психологи.

Как известно, в Вишневом 3 человека погибли, еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация война Киевская область Вишневое атака разрушения
Киев и область после атаки РФ: 14 погибших, спасены 64 человека, продолжается эвакуация
06 июля 2026, 10:40
В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли двое мужчин
06 июля 2026, 09:54
В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ
06 июля 2026, 09:46
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Украине или за границей: психолог объяснила, как семьям сделать сложный выбор
06 июля 2026, 14:04
Россия ударила по энергетикам в Краматорске: трое пострадавших
06 июля 2026, 13:38
В Варшаве разыскивают 18-летнего украинца: что известно
06 июля 2026, 13:24
Вишневое после удара РФ: уже 26 пострадавших, эвакуировано около 500 человек
06 июля 2026, 12:58
Украинские дроны атаковали НПЗ, порт и военные объекты РФ и Крыма
06 июля 2026, 12:41
Украина просит срочно созвать Совбез ООН после удара РФ
06 июля 2026, 12:27
На Львовщине столкнулись мотоцикл и велосипед: травмирован 11-летний мальчик
06 июля 2026, 12:08
Потери РФ за сутки: 1420 военных и 686 единиц техники – Генштаб
06 июля 2026, 11:19
В Полтаве мужчине, который отрубил жене два пальца, дали условный срок
06 июля 2026, 11:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Павел Казарин
Все блоги »