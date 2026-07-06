В Вишневом после удара РФ – масштабные разрушения, уничтожено несколько улиц

Фото: ГСЧС Киевщины

В Вишневом в Киевской области продолжается эвакуация жителей из района, пострадавшего в результате российского удара

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник КОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, из опасной зоны уже эвакуированы 279 жителей. Работы продолжаются из-за угрозы повторной детонации.

"Сейчас продолжается детонация: работают правоохранители, полиция, ГСЧС привлечены, коммунальные службы готовы. Только будет предоставлено разрешение, будем переходить к демонтажам разрушенных конструкций", – отметил Калашник.

Спасатели проверяют подвалы в поисках людей, которые могли там оставаться после обстрела. Также идет работа с родственниками и установка, есть ли другие люди, нуждающиеся в эвакуации.

По словам главы ОВА, последствия удара масштабны – фактически разрушены или существенно повреждены около пяти улиц, десятки домов, зафиксированы многочисленные пожары. Для подвоза воды привлечены коммунальные службы и водовозы.

На месте развернуты пункты несокрушимости и временные штабы ликвидации последствий. Вовлечены социальные работники и психологи.

Как известно, в Вишневом 3 человека погибли, еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.