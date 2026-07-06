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06 июля 2026, 12:27

Украина просит срочно созвать Совбез ООН после удара РФ

06 июля 2026, 12:27
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Фото: ГСЧС Украины
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Украина официально обратилась с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со вторым за последние несколько дней масштабным российским ударом с применением ракет и беспилотников

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

По словам главы МИД, украинская сторона призвала членов Совета Безопасности ООН, а также ныне председательствующую в Совбезе Демократическую Республику Конго безотлагательно поддержать этот запрос.

"Каждая российская ракета, запущенная против Украины, несет послание, которое выходит далеко за пределы наших границ. Оно призвано убедить мир, что насилие может заменить закон, что страх сильнее солидарности и что жестокость остается без последствий", – подчеркнул Сибига.

Министр подчеркнул, что запоздалые или недостаточно решительные реакции международного сообщества не способны остановить российский террор. По его словам, для этого требуются своевременные, принципиальные и решительные действия.

Сибига также призвал международных партнеров к единству для сдерживания российской агрессии и достижения справедливого и продолжительного мира в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин умер в больнице.

В Киевской области в Вишневом после российского террора погибли 3 человека, еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС. Фактически разрушены или существенно повреждены около пяти улиц, десятки домов, зафиксированы многочисленные пожары.

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