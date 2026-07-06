У Варшаві розшукують 18-річного українця: що відомо

Фото: Facebook/Natalia Sakharchuk

У Польщі у Варшаві зник громадянин України Захар Онищук. Його місцеперебування невідоме з ночі 30 червня

Про це повідомляє портал inPoland, передає RegioNews.

Востаннє хлопця бачили на вулиці на вулиці Марціна Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Близько 02:22 він зателефонував другу та надіслав повідомлення: "Передзвони мені".

Після цього він намагався ще раз вийти на зв’язок, однак відповіді не отримав. Відтоді телефон Захара вимкнений.

Прикмети зниклого українця:

вік – 18 років;

зріст – 185 сантиметрів;

статура – спортивна;

волосся – русяве.

У день зникнення був одягнений у чорну футболку, темні джинсові шорти та чорні кросівки Nike.

Питання перебуває на контролі Генерального консульства України в Любліні.

Усіх, хто може знати будь-яку інформацію про можливе місцеперебування Захара Онищука, просять звертатися за телефоном +48 575 853 733 (доступний також у месенджерах Viber, WhatsApp, Signal і Telegram) або до найближчого відділку поліції.

Нагадаємо, правоохоронці розшукують 17-річну дівчину з Радомишля Житомирської області, яка 2 червня поїхала до Києва складати іспити та перестала виходити на зв'язок.